СБУ заочно «осудила» защитника ДНР

Киев, , 20:24 — REGNUM Житель Амвросиевского района ДНР заочно получил десять лет тюрьмы с конфискацией имущества, сообщила пресс-служба Службы безопасности Украины 15 сентября на официальном сайте ведомства.

Украинские контрразведчики установили, что мужчина ушел в ополчение в 2014 году и в сентябре оборонял Донбасс от оккупантов в районе села Белая Каменка. Позже «осужденный» командовал взводом, обеспечивал подготовку подчиненных, организовывал пункты наблюдения за передвижением украинских боевиков.

Отсчет срока отбывания наказания начнется с момента задержания осужденного, который объявлен в розыск.

Напомним, ранее украинский суд оштрафовал боевика ВСУ, за то, что тот разгласил в социальных сетях «тайну», а именно сведения об ужасном состоянии украинской техники, задействованной в операции против Донбасса.

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