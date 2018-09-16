Ушла из жизни актриса, поэт и режиссёр-документалист Ирина Бессарабова

Москва, , 19:55 — REGNUM Режиссёр-документалист, актриса и поэт Ирина Бессарабова кончалась на 58-м году жизни. Печальную новость сообщил ТАСС член комиссии неигрового кино Союз кинематографистов РФ Сергей Мирошниченко.

«Мне позвонили близкие Ирины Юрьевны и сказали, что вчера ночью (15 сентября) она скончалась. Для меня это известие стало неожиданным», — отметил Мирошниченко.

По предварительным данным, причиной смерти режиссёра стала продолжительная болезнь. О времени и месте прощания с Бессарабовой будет сообщено позднее.

Ирина Бессарабова — член Союза кинематографистов РФ, Союза писателей Москвы. Бессарабова написала сценарии к целому ряду неигровых киноработ. Самые знаменитые её работы как режиссёра «Алые паруса Василия Ланового» (2008), «Свобода по-русски"(2006) «Пол-листа бумаги"(1994), «Куда идет гигант? «(1987). Автор книг стихов «Первый живописный слой», «Неузнанная жизнь» и других.