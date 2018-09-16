Украинские ВУЗы столкнулись с дефицитом желающих быть учителями

Киев, , 19:56 — REGNUM Педагогические ВУЗы Украины не могут найти студентов, желающих обучаться на специальностях: физика, химия, математика и информатика, заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых министерства образования и науки Олег Шаров 16 сентября, сообщило издание «Зеркало недели».

Во время прошлой вступительной кампании удалось заполнить менее половины бюджетных мест, образовательные учреждения не могут выполнить госзаказ, сообщил эксперт.

Напомним, 3 сентября 2018 года министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что украинским учителям не стоит надеяться на повышение зарплат в 2019 году.

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