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Украинские ВУЗы столкнулись с дефицитом желающих быть учителями

Общество

Заполнено менее половины бюджетных мест

Киев, 16 сентября 2018, 19:56 — REGNUM  Педагогические ВУЗы Украины не могут найти студентов, желающих обучаться на специальностях: физика, химия, математика и информатика, заявил генеральный директор директората высшего образования и образования взрослых министерства образования и науки Олег Шаров 16 сентября, сообщило издание «Зеркало недели».

Во время прошлой вступительной кампании удалось заполнить менее половины бюджетных мест, образовательные учреждения не могут выполнить госзаказ, сообщил эксперт.

Напомним, 3 сентября 2018 года министр образования Украины Лилия Гриневич заявила, что украинским учителям не стоит надеяться на повышение зарплат в 2019 году.

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