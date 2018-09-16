В Пакистане призвали к ответственности производителей минеральной воды

Исламабад, , 19:29 — REGNUM Верховный суд Пакистана вызвал руководителей пакистанских компаний по розливу и продаже минеральной воды для рассмотрения дела о нелегальном использовании водных ресурсов.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, председатель Верховного Суда Пакистана Миан Сакиб Нисар 15 сентября в ходе регистрации дела о незаконном использовании воды заявил, что суд изучит, «является ли их вода минеральной, или нет». Акцентируя внимание на высокой цене на питьевую воду, которая «стала на вес золота», председатель Верховного суда вызвал на рассмотрение дела в воскресенье 16 сентября представителей крупнейших компаний в отрасли — «Нестле», «Кока-Кола», «Пепси» и «Гурмэ». Компаниям предъявляют обвинение в несанкционированной эксплуатации водных ресурсов страны, остро нуждающейся в воде. По словам председателя Верховного суда, сам он пьёт кипячёную водопроводную воду, потому что «её пьёт простой народ».