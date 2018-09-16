Миниатюрный сфинкс обнаружен на юге Египта

Каир, , 18:49 — REGNUM Статую сфинкса обнаружили археологи на юге Египта в ходе работ по очистке от грунтовых вод храма Ком-Омбо, сообщило министерство по делам древностей Египта.

Сообщается, что статуя имеет относительно небольшие размеры. Она 28 сантиметров в ширину по основанию постамента. Голову статуи украшает урей — царский головной убор с изображением головы богини-кобры Уаджит, также у статуи есть ритуальная борода фараона.

Артефакт сохранился в отличном состоянии, на нём сохранились остатки краски — брови, глааза и зрачки статуи были выделены более тёмным цветом.

Специалисты предполагают, что статуя относится к эпохе Птолемеев (331 год до нашей эры — 31 год нашей эры). В пользу этого предположения говорят найденные ранее в той же части храма статуя фараона Птолемея V и два памятника того же временного периода.

Отметим, что исследовательские работы продолжаются в храме уже год. За это время было сделано немало археологических открытий. Здесь были найдены фрагменты статуи фараона Рамзеса II, одного из наиболее известных правителей древнего Египта, несколько других скульптур и бюст рисмского императора Марка аврелия.