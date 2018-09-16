Норвежские власти озабочены, что иммигранты не могут получить образование

Осло, , 18:48 — REGNUM За последние десять лет в Норвегии резко возросло число учащихся, не получающих школьных «кредитов», — так называемых баллов за учебу в начальной школе для поступления на следующий этап образования. В 2017 году 25% мальчиков-иммигрантов и 14% девочек не получили школьных кредитов.

Ян Торе Саннер, министр образования и исследований, обеспокоен развитием событий. «Очень часто те, кто провалил поступление в среднюю школу, продолжают усердно трудиться, чтобы попасть туда, но только 27% из них удается окончить ее», — сообщил он норвежскому информационному агентству NTB.

По словам Саннера, у учеников-иммигрантов есть определенные проблемы с учебой. Многие учащиеся бежали от войны и конфликтов. В своей родной стране они получили незначительное образование, кроме того, многие из них не владеют английским.

Теперь правительство будет делать больше, чтобы помочь большему количеству школьников-иммигрантов. Основная идея состоит в том, чтобы муниципалитеты и округа работали вместе.

«Важно, чтобы учащиеся могли узнать, что им нужно в средней школе. В настоящее время многие ученики недостаточно хорошо читают и пишут, а также плохо считают», — говорит Ян Торе Саннер.

Школьники, которые не смогли поступить в среднюю школу, могут пойти в колледжи, где им предоставляется возможность ходить на комбинированные занятия. Образование такого формата включает в себя изучение дисциплин как по программе колледжей, так и средней школы. Такая система на данный момент опробована в городе Драммен, и правительство планирует ввести ее по всей стране.