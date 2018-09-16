Украине следует готовиться к стихийным бедствиям — эксперт

Киев, , 18:22 — REGNUM Киев и всю Украину будет постоянно затапливать водой, и засыпать снегом, поскольку территория страны находится в зоне наибольшего роста температуры воздуха на планете, заявила заведующая отделом синоптической метеорологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух, сообщило 15 сентября издание Gazeta.ua.

Эксперт прокомментировала августовские дожди, которые затопили улицы столицы Украины, повредив множество автомобилей:

«Происходят глобальные изменения климата. На территории Украины увеличивается засушливость» с параллельным увеличением интенсивности осадков и появлением сильных ветров. Если конкретно анализировать августовские осадки в Киеве, то они не были аномальными. Просто сильный дождь на небольшой территории. Выпало до 40−50 мм воды… Сейчас всей стране нужно готовиться к сильным дождям и снегопадам, потому что это будет наша реальность».

Вера Балабух отметила, что на Украине уничтожена советская система слежения за погодой и синоптики не могут заранее спрогнозировать, где возникнет стихийное бедствие.

«Кроме уничтожения домов, инфраструктуры, автомобилей и жизни граждан, можем потерять управление над страной. Сильные осадки над захоронением ядерных отходов, заводами с опасным производством или в правительственном квартале наделают много бед. К этому никто не готовится, но это точно будет», — подытожила синоптик.

Напомним, в августе в Киеве прошло два больших ливня, которые спровоцировали транспортный коллапс в городе, а также повредили множество автомобилей и инфраструктуру города. Причиной произошедшего стало отсутствие ремонта дренажной системы Киева в течение последних 60 лет.

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