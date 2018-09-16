Японцы поддерживают правительство в привлечении иностранной рабочей силы

Токио, , 18:26 — REGNUM Опрос японского информагентства «Джиджи» показал, что 60% японцев поддерживают инициативу правительства ввести упрощенные правила пребывания в Японии по рабочей визе. Теперь квалифицированный иностранный рабочий сможет находиться на территории Японии в течение 5 лет без ограничений. По информации японского новостного агентства «Джиджи», правительство Японии планирует разрешить иностранцам находиться вместе с семьями в течение периода пребывания. На семью будут распространяться те же льготы, вне зависимости от их занятости. Эту идею поддерживают 79% опрошенных японцев.