Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
19:29:12 МСК

Японцы поддерживают правительство в привлечении иностранной рабочей силы

Общество

Около 60% японцев положительно относятся к правительственному плану по привлечению иностранцев для работы в Японии

Токио, 16 сентября 2018, 18:26 — REGNUM  Опрос японского информагентства «Джиджи» показал, что 60% японцев поддерживают инициативу правительства ввести упрощенные правила пребывания в Японии по рабочей визе. Теперь квалифицированный иностранный рабочий сможет находиться на территории Японии в течение 5 лет без ограничений. По информации японского новостного агентства «Джиджи», правительство Японии планирует разрешить иностранцам находиться вместе с семьями в течение периода пребывания. На семью будут распространяться те же льготы, вне зависимости от их занятости. Эту идею поддерживают 79% опрошенных японцев.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить