Папа Римский Франциск лишил церковного сана чилийского свщенника

Сантьяго, , 18:00 — REGNUM Церковного сана лишил Папа Римский священника из Чили, который проходит обвиняемым по делу о педофилии, сообщает пресс-служба архиепископства Сантьяго.

Сообщается, что Папа Римский безапелляционно лишил сана Кристина Прехта Баньядоса и осводил его от всех обязанностей, налагаемых саном.

Баньядос является одним из обвиняемых по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних учеников одной из католических школ региона. Он и ещё несколько священнослужителей из конгрегации маристов, работавших в учебных заведениях, обвиняются в домогательствах в отношении учащихся. Большая часть пострадавших на момент совершения преступлений ещё не достигли совершеннолетия.

Стоит отметить, что это не первый скандал в католической церкви, связанный с педофилией. Так в мае этого года сразу 34 чилийских священника подали Папе Римскому прошение об отставке в связи с педофильским скандалом, разразившимся в стране. Священнослужители пояснили, что решились на этот шаг после того, как понтифик отчтал их за неспособность повлиять на ситуацию в регионе и защитить детей от насильников. Представители Католической церкви отметили, что это первый случай в истории церкви, когда отставки попросили сразу все католические священики в стране.