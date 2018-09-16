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Папа Римский Франциск лишил церковного сана чилийского свщенника

Общество

Священник подозревается в педофилии

Сантьяго, 16 сентября 2018, 18:00 — REGNUM  Церковного сана лишил Папа Римский священника из Чили, который проходит обвиняемым по делу о педофилии, сообщает пресс-служба архиепископства Сантьяго.

Сообщается, что Папа Римский безапелляционно лишил сана Кристина Прехта Баньядоса и осводил его от всех обязанностей, налагаемых саном.

Баньядос является одним из обвиняемых по делу о сексуальном насилии в отношении несовершеннолетних учеников одной из католических школ региона. Он и ещё несколько священнослужителей из конгрегации маристов, работавших в учебных заведениях, обвиняются в домогательствах в отношении учащихся. Большая часть пострадавших на момент совершения преступлений ещё не достигли совершеннолетия.

Стоит отметить, что это не первый скандал в католической церкви, связанный с педофилией. Так в мае этого года сразу 34 чилийских священника подали Папе Римскому прошение об отставке в связи с педофильским скандалом, разразившимся в стране. Священнослужители пояснили, что решились на этот шаг после того, как понтифик отчтал их за неспособность повлиять на ситуацию в регионе и защитить детей от насильников. Представители Католической церкви отметили, что это первый случай в истории церкви, когда отставки попросили сразу все католические священики в стране.

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Сексуальные маньяки
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