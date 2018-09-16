В ДНР сообщили об усилении активности украинских беспилотников

Донецк, , 17:14 — REGNUM Представители Вооруженных сил Украины (ВСУ) при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) активизировали воздушную разведку в Донбассе. Об этом, как передает «Донецкое агентство новостей», заявил начальник пресс-службы оперативного командования Донецкой Народной Республики (ДНР) Даниил Безсонов.

По его словам, за последние сутки дежурные смены ПВО зафиксировали работу шести беспилотников, которые украинские военные использовали для наведения минометного огня по позициям ДНР в район села Спартак в пригороде Донецка.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «школьное» перемирие в Донбассе, приуроченное к началу учебного года, начало действовать 29 августа. Однако украинская сторона перемирие не соблюдает.

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