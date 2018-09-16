Эксперт: кибератака может начаться через 2 часа после выявления уязвимости

Бишкек, , 16:06 — REGNUM Кибератака на систему может начаться уже через 2 часа после выявления ее уязвимости, заявил 13 сентября заместитель директора Expert Security Center Positive Technologies Михаил Левин на конференции InTech 2018 в Бишкеке.

Михаил Левин сообщил, что уязвимость информационных систем может использоваться для хакерских атак уже через 2 часа после ее обнаружения. Эксперт отметил, что большинство компаний проводят полную проверку информационных систем только раз в полгода, что не позволяет обеспечить высокий уровень безопасности.

Компаниям, желающим надежно обезопасить свои системы, эксперт порекомендовал выделить специального сотрудника, который должен проводить постоянный активный анализ системы.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 августа на сайт Центробанка Испании была совершена кибератака. Злоумышленники заблокировали доступ к сайту банка, однако утечки информации не зафиксировано.