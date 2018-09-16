Гидрометцентр обещает «фантастическое» тепло в Москве

Москва, , 15:42 — REGNUM После недолго периода дождей и некоторого похолодания в Москву вернётся аномальное для середины сентября тепло. Об этом сегодня, 16 сентября, заявил журналистам научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам Вильфанда, жителям столицы не стоит отчаиваться и воспринимать некоторое похолодание и сильные дожди как начало настоящей осени. Во-первых даже сегодня температура воздуха выше климатической нормы на 2−3 градуса, а во-вторых, с середины будущей недели столбик термометра в Москве вновь поползёт вверх и поднимется аж до +24-градусной отметки.

Дожди в столице, по словам Вильфанда будут идти до понедельника, 17 сентября, но затем давление начнёт расти и параллельно с этим будет повышаться дневная температура. Все это произойдёт из-за блокирующего антициклона на среднем уровне тропосферы, который надвигается на Центральную Россию с юго-запада.

«Это же фантастика — плюс 23 градуса во второй половине сентября! В субботу такая погода сохранится, и, по предварительным расчетам, резкого похолодания не видно и в воскресенье», — сказал Вильфанд.

Он подчеркнул, что температурный фон превысит норму аж на 8 градусов Цельсия.

Также Вильфанд отметил, что о «бабьем лете» говорить пока не приходится, так как этот термин обычно применяется к периоду теплой и ясной погоды после длительного осеннего ненастья, а такового в Московского регионе ещё не было.