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В США продаётся город Тумсборо в штате Джорджия

Общество

Покупатель станет владельцем жилых домов и гражданских построек

Вашингтон, 16 сентября 2018, 14:45 — REGNUM  Город Тумсборо в американском штате Джорджия выставлен на продажу. Об этом сказано в объявлении, размещённом на сайте Craigslist.

За 1,7 млн долларов покупателю предлагается приобрести почти пять квадратных километров территории города. Покупатель получит во владение не только жилые дома, но и объекты инфраструктуры, такие, как отель, ресторан, мельница, барбершоп и даже оперный театр.

Кроме этого, сообщается, что в городе есть железнодорожное депо, амбар для хлопка, артезианский источник, искусственный пруд и залежи бокситов. Всё это достанется новому владельцу города.

Нынешние хозяева города надеются передать город в хорошие руки и предлагают в будущем использовать его как музей под открытым небом или как место для проведения музыкальных фестивалей.

Напомним, что город Тумсборо был основан во второй половине XIX века. Он был назван в честь политика Роберта Тумбса. По переписи 2000 года в городе проживало 472 человека.

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Экономика и бизнес в США
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