Первый с начала войны крупный фестиваль искусств открылся в Сирии

Джабла, Сирия, , 13:55 — REGNUM Первый крупный с момента начала боевых действий в Сирии фестиваль искусств открылся в пригороде Латакии, городе Джабла, сообщает 16 сентября ТАСС.

Открытие состоялось в античном амфитеатре, построенном в Джабле около 2 тысяч лет назад. Здесь вниманию гостей и участников фестиваля были представлены выставка старинных предметов и спектакль.

Выставка была организована местными жителями. В экспозиции были представлены предметы быта, созданные мастерами в соответствии с древними традициями Востока. Многие из представленных на выставке предметов передавались по наследству в сирийских семьях.

Здесь же была организована и выставка картин местных художников.

Ближе к вечеру в амфитеатре состоялось театрализованное представление, рассказывающее о многовековой истории народа Сирии.

«В мирное время важно уделять внимание культурным событиям. Люди не ходили в театр и не посещали концерты несколько лет. Но именно искусство объединяет всех нас. В Латакии много беженцев из регионов, где пока неспокойно — из Идлиба, Дейр-эз-Зора. Они должны чувствовать, что все мы вместе», — так прокомментировал открытие фестиваля руководитель департамента культуры провинции Латакия Бажухсар Мухабазаль.

Как сообщают организаторы фестиваля, мероприятие продлится до наступления холодов.

Напомним, что война в Сирии продолжается более семи лет. В стране за это время были разрушены множество жилых домов, объектов инфраструктуры и культовых объектов, в том числе входящих в список памятников архитектуры, признанных ЮНЕСКО Всемирным наследием.