Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
13:17:00 МСК

Путин направил поздравления работникам лесной отрасли по случаю праздника

Общество

Перед тружениками лесного комплекса России стоят серьезные задачи

Москва, 16 сентября 2018, 12:58 — REGNUM  Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесной отрасли страны с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма президента опубликована сегодня, 16 сентября, на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. В связи с этим вопросы сохранения и рационализации использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства.

Также Путин отметил, что перед работниками лесной отрасли в настоящее время стоят крайне серьезные задачи. Это и привлечение инвестиций, модернизация предприятий и создание новых деревообрабатывающих производств.

Крайне важно использовать современные подходы в сфере сбережения лесных ресурсов и охраны окружающей среды, подчеркнул российский лидер.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профессиональные праздники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить