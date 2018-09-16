Путин направил поздравления работникам лесной отрасли по случаю праздника

Москва, , 12:58 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил работников и ветеранов лесной отрасли страны с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма президента опубликована сегодня, 16 сентября, на официальном сайте Кремля.

Путин отметил, что Россия обладает крупнейшими в мире лесными богатствами. В связи с этим вопросы сохранения и рационализации использования этого достояния по праву находятся в числе значимых приоритетов государства.

Также Путин отметил, что перед работниками лесной отрасли в настоящее время стоят крайне серьезные задачи. Это и привлечение инвестиций, модернизация предприятий и создание новых деревообрабатывающих производств.

Крайне важно использовать современные подходы в сфере сбережения лесных ресурсов и охраны окружающей среды, подчеркнул российский лидер.