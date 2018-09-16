Медведев направил поздравления работникам лесной отрасли

Москва, , 12:27 — REGNUM Председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев поздравил работников и ветеранов лесной отрасли страны с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма была опубликована сегодня, 16 сентября, на официальном сайте правительства России.

Медведев напомнил, что леса в России являются природным богатством, а также залогом экологической безопасности страны. От состояния лесов во многом зависит здоровье граждан и именно поэтому работа специалистов лесного комплекса достойна глубокого уважения.

«Россия — лидер по площади лесов. И очень важно разумно использовать этот ценный ресурс, внимательно следить за его возобновлением», — отметил Медведев.

Он подчеркнул, что работники лесной отрасли много делают для восстановления лесов, а также для развития лесной промышленности. Российская лесная продукция становится все более конкурентноспособной и пользуется спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом.