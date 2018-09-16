Эксперты предупреждают о массовом заражении мобильников новым вирусом

Москва, , 12:24 — REGNUM Мобильные устройства в России массово заражаются банковским трояном Asacub, сообщает 13 сентября пресс-служба «Лаборатории Касперского».

Asacub представляет собой троянскую вредоносную программу. Он распространяется через фишинговые SMS-сообщения, в которых пользователям предлагают перейти по ссылке, якобы для просмотра текста MMS-сообщения. После открытия ссылки на мобильное устройство загружается вредоносная программа, которая передает злоумышленникам данные об устройстве. Asacub используется для похищения средств с банковских карт, привязанных к телефонным номерам.

Количество зараженных мобильных устройств уже достигло 250 тысяч.

Эксперты рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и внимательно проверять, какие права запрашивает приложение в ходе установки.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной заявил, что в 2018 году в России наблюдается значительный рост числа правонарушений, связанных с нелегальным доступом к компьютерной информации, а также с распространением вредоносного программного обеспечения.