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Житлей Москвы и Подмосковья ожидает резкое ухудшение погоды

Общество

Ожидается дождь и сильный ветер

Житлей Москвы и Подмосковья ожидает резкое ухудшение погоды
Дождь

Москва, 16 сентября 2018, 10:38 — REGNUM  О резком ухудшении погоды в Москве и Подмосковье в воскресенье, 16 сентября, предупредило ГУ МЧС столицы.

«По информации Росгидромет утром и днём 16 сентября в г. Москве ожидается дождь, местами сильный, возможна гроза, усиление ветра до 12−17 м/с», — говорится в экстренном сообщении МЧС.

Москвичам и гостям столицы рекомендовано переждать непогоду в капитальном строении, обходить рекламные щиты, вывески и шаткие конструкции, не парковать автомобиль под деревьями и не укрываться под деревьями самим.

Автомобилистам при возможной грозе рекомендовано припарковаться.

Также МЧС напоминает об опасности нахождения вблизи водоёмов во время грозы.

Гидрометцентр сообщает о понижении температуры воздуха днём до 17…19 градусов тепла.

Ранее сообщалось о продлении «жёлтого» уровня пожароопасности в Москве и области до 16 сентября.

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