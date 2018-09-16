Из-за супер-тайфуна «Мангхут» на юге Китая отменены 400 авиарейсов

Гуанчжоу, Китай, , 07:59 — REGNUM Более 400 рейсов отменены в двух аэропортах в южной островной провинции Хайнань, в городах и поселках закрыты школы в связи с приходом тайфуна «Мангхут», сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Метеорологи полагают, что «Мангхут» станет сильнейшим тайфуном в Китае за 2018 год. Он должен обрушиться на провинцию Гуандун уже после обеда 16 июня, принеся ураганные ветры скоростью до 50 метров в секунду. В провинции Хайнань уже начались проливные дожди.

Авиакомпании предупредили пассажиров в районах, затронутых непогодой об отмене рейсов, в частности — в аэропортах городов Хайкоу и Санья. В настоящее время застрявших пассажиров в аэропортах не зафиксировано. Все рейсы в аэропорту Шэньчжэня провинции Гуанчжоу были отменены как минимум до 8:00 по местному времени 17 августа.

Как сообщало ИА REGNUM, супер-тайфуну «Мангхут» в Китае был присвоен высший «красный» уровень опасности, в связи с чем в южных районах Китая приостановлено движение поездов, паромных переправ и аэропортов.

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