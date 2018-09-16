В Приморье прислали прокурора из Иркутской области

Владивосток, , 07:50 — REGNUM На внеочередном заседании Законодательного собрания в среду, 19 сентября, депутаты рассмотрят кандидатуру на пост прокурора Приморья. Как сообщается на сайте ЗС ПК на это место претендует Александр Воронин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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На внеочередной сессии депутаты рассмотрят вопрос «О согласовании представления Генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора Приморского края Воронина А. Б».

Александр Воронин с 2007 года является заместителям прокурора Иркутской области.

За 2017 год Воронин задекларировал доход в сумме 3,3 млн рублей. В собственности у него числятся земельные участки площадью 1666 и 39 кв. м., квартира в долевой собственности 62 кв. м. и гараж, в пользовании — квартира площадью 118 кв. м., автомобиль марки «Ниссан Патрол». Супруга заместителя прокурора Иркутской области, судя по декларации, в 2017 году не заработала ни копейки. У нее в собственность автомобиль марки «Тойота Королла». У Воронина двое несовершеннолетних детей.

Александр Воронин родился в 1972 году в г. Шелехово Иркутской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, Сергея Бессчасного президент РФ Владимир Путин освободил от должности прокурора Приморского края в августе 2018 года в связи с окончанием 5-летнего контракта.

В 2017 году Сергей Бессчасный, представляя депутатам Законодательного собрания ежегодный доклад о деятельности органов государственной власти в Приморье, выступил с разгромной речью в адрес властей региона. Руководитель надзорного ведомства озвучил основные проблемы региона, указал на нарушения и недоработки чиновников и призвал депутатов совместно включиться в решение проблемных вопросов и взять на контроль деятельность исполнительной власти.