Строительство самого сейсмоустойчивого моста в Китае подходит к концу

Хайкоу, Китай, , 06:43 — REGNUM В китайской провинции Хайанань завершается строительство самого устойчивого к землетрясениям моста, сообщает 15 сентября газета China Daily.

Мост Пуцянь планируется достроить уже к концу 2018 года. Он призван сократить время поездки между городами Вэньчан и Хайкоу с 90 минут до почти 20 минут, проходя по геологическому разлому. Таким образом мост расположен в сейсмоактивной зоне, а это накладывает дополнительные требования к его сейсмической устойчивости.

Мост построен по высшим стандартам сейсмоустойчивости, а инвестиции в его строительство составили 3,01 млрд юаней ($440 млн). Длина моста составит 5,6 км и, ожидается, он обеспечит экономический рост северной части островной провинции Хайнань.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 сентября началось возведение мостовой секции магистрали Шэньчжэнь — Чжуншань. По завершению строительства, общая протяженность скоростной магистрали Шэньчжэнь — Чжунашань составит 4 км к 2024 году.

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