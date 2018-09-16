Африканская чума свиней добралась и до китайской Внутренней Монголии

Хух-Хото, Китай, , 06:28 — REGNUM Китай подтвердил две новые вспышки африканской чумы свиней во автономном районе Внутренняя Монголия на севере страны и провинции Хэнань на центральной части страны, сообщили в Министерстве сельского хозяйства, передает 15 сентября газета China Daily.

В аймаке Шилин-Гол Внутренней Монголии было зафиксировано заражение и гибель 16 свиней на одной из местных ферм, в то время, как еще 148 свиней были заражены в городе Синьсян провинции Хэнань. Из них на данный момент 64 погибли. Отмечается, что власти прибегают к экстренным мерам, которые включают забой всех больных животных и дезинфекцию ферм.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале сентября вспышки африканской чумы свиней были зафиксированы в провинциях Аньхой на востоке и провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны. В общей сложности, помимо вышеуказанных регионов, опасная болезнь распространилась и на провинции Аньхой, Ляонин, Цзянсу и Чжэцзян.

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