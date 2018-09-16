Ушел из жизни литературовед Карен Степанян

Москва, , 05:48 — REGNUM В Москве на 67-м году жизни скончался критик, литературовед, эксперт по творчеству Фёдора Достоевского Карен Степанян. Об этом на своей странице в Facebook написал поэт, президент Российского общества Достоевского Игорь Волгин.

Карен Степанян умер в больнице во время операции. Место прощания с ним пока не определено, отметил Волгин.

Карен Степанян родился в 1952 году в Ереване. Окончил филологический факультет Ереванского госуниверситета, поступил в аспирантуру. В 1979 году защитил кандидатскую диссертацию, а в 2007-м — докторскую.

Степанян являлся заместителем главы Российского общества Достоевского, членом редколлегии журнала «Знамя». Он также руководил отделом критики, был ведущим научным сотрудником Института мировой литературы им. А. М. Горького РАН. Более 150 его работ опубликованы в книгах, сборниках и периодических изданиях.