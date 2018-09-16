Из-за супер-тайфуна «Мангхут» на юге Китая остановлено движение поездов

Пекин, , 04:34 — REGNUM Все скоростные железнодорожные поезда и ряд обычных поездов прекратят обслуживание пассажиров в провинциях Гуандун и Хайнань в связи с приближением супер-тайфуна «Мангхут», сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

По сообщениям железнодорожного монополиста China Railway Guangzhou Group Co., обслуживание пассажиров скоростных железных дорог в провинции Гуандун остановлено с субботы, а скоростные поезда, курсирующие по острову Хайнань также ждет остановка. Некоторые поезда будут отложены.

Компания объявила об экстренном плане действий еще вечером 15 сентября, выставив порядка 10 тыс. сотрудников на круглосуточное дежурство, дабы устранить все возможные временные опасности, сопутствующие приходу тайфуна. Ожидается, что «Мангхут» обрушится на Китай после обеда или вечером 16 сентября.

Напомним, что супер-тайфуну «Мангхут» был присвоен высший «красный» уровень погодной опасности, что для Китая является беспрецедентным.

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