Воскресенье, 16 Сентября 2018 года
05:10:41 МСК

Высокопоставленный пекинский чиновник находится под следствием

Общество

Борьба с коррупцией в Китае продолжается

Пекин, 16 сентября 2018, 04:01 — REGNUM  Бывший политический советник пекинского муниципалитета в Китае находится под следствием в связи с обвинениями в серьёзных нарушениях партийной дисциплины, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Бывший вице-председатель Пекинского муниципального комитета Народного политического консультативного совета Китая Ли Шисян обвиняется Центральной комиссией КНР по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссией в нарушении норм и правил Компартии Китая, а также коррупции.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший руководитель Постоянного комитета Ляонинского собрания народны представителей Китая Ли Вэнькэ был приговорен к 16 годам тюрьмы за взяточничество.

Читайте ранее в этом сюжете: Высокопоставленный китайский коррупционер лишился всего и заплатил сверху

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить