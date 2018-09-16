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Десятки тысяч человек эвакуированы на юге Китая в связи с приходом тайфуна

Общество

Работа была приостановлена также на 1,6 тыс. строительных площадках, а также в 128 туристических местах, которые были закрыты

Фучжоу, Китай, 16 сентября 2018, 03:45 — REGNUM  Более 50 тыс. рыбаков и около 11 тыс. рыбацких лодок были отозваны в порты в провинции Фуцзянь на востоке Китая в связи с приближением тайфуна «Мангхут», сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

Работа была приостановлена также на 1,6 тыс. строительных площадках, а также в 128 туристических местах, которые были закрыты. Штормовые ветры уже обрушились на города Фучжоу. В провинции Гуандун на юге Китая также были подготовлены вертолеты и спасательные лодки для перевозки на сушу 3238 работников шельфовых платформ.

В провинции Хайнань закрыты все туристические места, в школах приостановлены занятия по погодным условиям. Более 26 тыс. лодок были вынуждены вернуться в порты провинции, приостановлена продажа железнодорожных билетов на период с 16 по 18 сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, в связи с приближением тайфуна «Мангхут» также была приостановлена работа паромной переправы между провинциями Гуандун и Хайнань.

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