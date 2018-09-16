Тайфун «Мангхут» приближается к югу Китая: приостановлена работа паромов

Гуанчжоу, Китай, , 03:34 — REGNUM Работа паромной переправы на юге Китая была приостановлена в связи с приходом тайфуна «Мангхут» в южные провинции Хайнань и Гуанду, сообщает 15 сентября агентство Синьхуа.

«Мангхут», как ожидается, обрушится на указанные провинции в ночь на воскресенье по местному времени, принеся с собой мощные ветры и ливни. По данным Государственного метеоцентра Китая, тайфун на 8:00 по местному времени 15 сентября, двигался к северо-западу со скоростью 26 км/ч, будучи в 1 тыс. км от города Янцзян провинции Гуандун.

Напомним, что из-за тайфуна «Барият» 13 сентября на юге Китая были эвакуированы почти 12 тыс. человек. Тайфун стал уже 23-м по счету за 2018 год в Поднебесной. Тогда также была остановлена работа паромной переправы через пролив Хайнань.

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