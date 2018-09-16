РПЦ: Углубление церковного раскола на Украине приведёт к новым погромам

Москва, , 07:10 — REGNUM Продолжение автокефального проекта Константинополя на Украине означает легитимизацию раскола и повлечет самые печальные последствия для Украинской православной церкви, заявил митрополит Волоколамский Иларион, 14 сентября сообщает сайт Патриархия.ru.

Священник ответил на вопрос представителей СМИ о вероятности развития событий на Украине по самому негативному сценарию. По мнению митрополита Илариона опасность эскалации уже имеющегося конфликта очень велика:

«Мы можем прогнозировать самые печальные последствия для Украинской церкви».

Иерарх РПЦ также отметил:

«Захваты храмов на Украине уже происходят, и уже около 50 храмов канонической Украинской Православной Церкви захвачены раскольниками».

Последствия автокефального проекта, как утверждает Илларион, внушают тревогу, поскольку «погромы, скорее всего, будут продолжаться». Автокефалия приведёт к ещё большему накалу страстей и увеличит без того немалые «аппетиты» руководителей раскольников:

«Раскольники уже сейчас заявляют о том, что Киево-Печерская Лавра должна быть передана так называемой единой украинской поместной церкви, и они не скрывают своих притязаний на святыни, монастыри и храмы, которые находятся сейчас в юрисдикции Украинской Православной Церкви», — считает митрополит Иларион.

Напомним, вождь религиозной организации «Киевский патриархат» Михаил Денисенко, преданный 1997 церковному проклятью-анафеме, давно претендует на право владеть Киево-Печерской и Почаевской лаврами.

«Киево-Печерская и Свято-Успенская Почаевская лавры станут собственностью непризнанной Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) после создания автокефальной украинской церкви», — заявлял Денисенко ранее.

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