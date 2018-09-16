Писательница-русофоб просит учителей навязывать детям фильм о Петлюре

Киев, , 07:13 — REGNUM Украинская детская писательница Лариса Ницой обратилась к работникам школ с призывом использовать всё свое влияние, чтобы школьники сходили в кинотеатр на фильм «Тайный дневник Симона Петлюры». Об этом писательница заявила 15 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Только не говорите, что это связано с тратой средств, и вы не можете им указывать. Можете. В рамках образовательного процесса, в рамках патриотического воспитания. Можно ещё в рамках семейного воспитания призвать старшеклассников сходить на фильм вместе с родителями. Организуйте такие походы для детей, родителей и сходите сами», — призвала Ницой.

Напомним, «Тайный дневник Симона Петлюры» — пропагандистский украинский фильм, героизирующий одного из самых жестоких деятелей украинской Директории во время Гражданской войны.

Петлюра известен, прежде всего, как организатор страшных еврейских погромов в Киеве и других городах. После того как Красная армия выбила петлюровцев в Польшу, Симон Петлюра заключил с поляками договор, согласно которому в обмен на материальную помощь армии, он готов был отдать Польше Западную Украину.

Он был убит в 1926 году еврейским поэтом Самуилом Шварцбурдом в Париже. Выслушав рассказ обвиняемого о «подвигах» Петлюры на Украине, суд присяжных оправдал убийцу.

Напомним, ранее Ницой заявляла, что украинским школьникам остро не хватает знаний о главаре преступной организации ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Степане Бандере.

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