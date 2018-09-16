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Предполагаемого организатора нападения на чиновницу допросит СБУ — Луценко

Общество

У одного их подозреваемых обнаружены химические ожоги

Киев, 16 сентября 2018, 00:07 — REGNUM  Предполагаемый организатор нападения на советницу мэра Херсона Наталью Гандзюк готов давать показания, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко 15 сентября во время конференции «Ялтинская Европейская стратегия» (YES), которая проходит в Киеве.

«Одно из этих лиц пока молчит. Он, по словам других, является организатором. Он заявил о готовности давать показания», — рассказал Луценко.

По его словам, предполагаемого заказчика будут допрашивать сотрудники СБУ. Генеральный прокурор также сообщил, что у одного из подозреваемых были обнаружены химические ожоги и емкости с серной кислотой.

Напомним, 31 июля 2018 года Наталью Гандзюк на пороге дома облили серной кислотой. Вскоре полиция задержала подозреваемых. Ими оказались пятеро боевиков, участвовавших в карательной операции против Донбасса.

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