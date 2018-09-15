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Обозреватель Business Insider сравнил самолеты Су-35 и F-22

Общество

Истребитель F-22 Raptor уступает в маневренности российскому Су-35

Вашингтон, 15 сентября 2018, 18:30 — REGNUM  Американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor, который создавался специально для ведения воздушного боя, уступает по ряду показателей российскому военному самолету Су-35. Об этом пишет обозреватель издания Business Insider, сравнивший современные истребители двух стран.

По мнению автора, истребитель Су-35 на фоне американских машин выглядят «мощнее», а самолету F-22 Raptor не хватает вооружения для господства в воздухе.

Обозреватель также отмечает, что американский истребитель обладает вседиапазонной «незаметностью» в воздухе, однако в современных условиях воздушного боя данное преимущество не играет решающей роли.

По словам эксперта, истребитель F-22 Raptor уступает в маневренности российскому Су-35, который получит преимущество за счет уклонения от вражеских ракет во время дуэли на дальней дистанции, так и в ближнем воздушном бою.

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