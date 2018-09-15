Акция в защиту русских школ состоялась в Риге

Рига, , 18:32 — REGNUM Шествие в защиту русских школ прошло в центре столицы латвии, сообщает 15 сентября Delfi.

Около пяти тысяч человек собрались возле здания театра «Дайлес», чтобы защитить от дискриминации русскоговорящих людей в Латвии. Шествие возглавила председатель Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок и депутат Европарламента Андрей Мамыкин.

Также в марше приняла участие Анна Миранда, представитель партии «Европейский свободный альянс». Она пояснила, что приехала в Ригу с целью защиты от дискриминации национальные меньшинства в Латвии.

Участники акции несли множество плакатов с лозунгами в защиту русских школ и русского языка. Организаторы акции выступают против реформы образования в Латвии, целью которой, по их мнению, является «полная деградация и ассимиляция русского общества».

Андрей Мамыкин отметил, что борьба за русские школы в Латвии будет продолжаться.

«Мы выступаем за правду и за справедливость. Мы тоже являемся частью Латвии и имеем такие же права, как и любой другой житель нашей страны», — заявил Мамыкин.

Напомним, что в Латвии была утверждена реформа с сфере образования, по итогам которой все школы нацменьшинств в Латвии должны будут перейти на обучение на латышском языке. Уроки на русском останутся лишь для предметов «русский язык» и «литература» и «предметов, связанных с культурой и историей».

Реформа вызвала волну протестов у русскоязычных жителей латвии, которые составляют около 40% населения страны.