Горельеф Станиславу Говорухину открыли в Железноводске

Железноводск, Ставропольский край, , 17:54 — REGNUM Памятный горельеф почётному гражданину Железноводска Станиславу Говорухину открыли в городе, сообщает 15 сентября Ставропольское краевое телевидение.

Памятник установлен в парке, который теперь носит имя российского режиссёра. На открытие собрались сотни горожан и гостей города, деятели культуры и искусства Ставрополья, а также друзья и близкие Говорухина.

«Это увековечивание памяти глыбы Искусства — Станислава Говорухина. Он уделял огромное внимание жизни людей, в том числе жителям Железноводска», — сказал первый заместитель председателя ставропольского правительства Иван Ковалев.

Станислав Говорухин многое сделал для Железноводска и для всего региона Кавказских Минеральных вод, от которого он дважды избирался депутатом Государственной Думы. Говорухин лично участвовал в культурной жизни региона, помогал сохранять и восстанавливать памятники культуры.

Автором горельефа стал российский скульптор Георгий Аваков.

Напомним, что известный режиссёр и общественный деятель Станислав Говорухин ушёл из жизни 14 ибня 2018 года после продолжительной болезни. Жители Железноводска сразу же выступили с инициативой назвать в честь него городской парк.