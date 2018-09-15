Открылся Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере

Москва, , 17:00 — REGNUM В субботу, 15 сентября 2018 года в Автоматизированной информационной системе «Молодежь России» стартовал Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере. Конкурс проходит в номинации «Вовлечение молодежи в социальную практику и информирование молодых людей о возможностях саморазвития» и проводится по инициативе Федерального агентства по делам молодежи. Размер грантов — до трех млн. рублей.

Направления Конкурса: #СоздайМедиа, #РазвивайМедиа, #ОбучайМедиа.

К участию в конкурсе приглашаются студенты, активисты вузовских медиацентров и те, кто хочет создать СМИ в своем вузе; молодые сотрудники действующих региональных изданий, готовые разработать и предложить новые продукты медиа, освещающие молодежную повестку; молодые люди, выступающие учредителями и владельцы СМИ; видеоблогеры, тележурналисты, журналисты печатных и электронных СМИ, сотрудники радио, видеографы; авторы медиапроектов.

Обязательный критерий для участников конкурса: возраст автора проекта на момент подачи заявки должен составлят не менее от 14 и не более 30 лет. Все инициативы должны быть активно представлены в Интернете.

Подробная информация о направлениях конкурса:

#СоздайМедиа:

Создание молодежной теле/радиопередачи с вещанием в сети Интернет на каналах популярных видеохостингов и в эфире регионального телеканала; создание электронных студенческих СМИ; создание новых региональных СМИ, транслирующих в том числе молодежный контент.

# РазвивайМедиа:

Развитие молодежных новостных видеоблогов, в том числе образовательной тематики; проведение образовательных онлайн и офлайн курсов для специалистов сферы медиа; Развитие действующих электронных СМИ; развитие действующих СМИ и теле-и радиопередач, транслирующих в том числе молодежный контент.

# ОбучайМедиа:

Проведение медиафорумов с трансляцией образовательных лекций в сети Интернет; создание и проведение «Школ блогинга и видеоблогинга» для начинающих блогеров, smm-специалистов; создание тематических образовательных видеоканалов для специалистов сферы медиа на популярных видеохостингах.

Принять участие в конкурсе можно через платформу АИС: https://ais.fadm.gov.ru/registration

Всероссийский конкурс молодежных проектов в медиасфере проводится впервые в целях поддержки инициатив молодых специалистов медиасферы и развития молодежных медиа. Он является частью Грантового конкурса молодежных инициатив, входящего в платформу «Россия — страна возможностей».

Открытая платформа «Россия — страна возможностей» возникла в 2017 году как агрегатор образовательных, кадровых и социальных проектов, способствующих самореализации граждан и продвижению полезных общественных инициатив. Первый сезон ее работы завершился в марте этого года всероссийским форумом «Россия — страна возможностей», лучшие участники лично встретились с Президентом РФ Владимиром Путиным.

22 мая этого года Президент подписал указ о создании автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей». В настоящее время в нее входит 14 проектов. Во втором сезоне работы платформы, который начнется в октябре этого года, будет сделана ставка на расширение географии охвата участников разных проектов и возможностей для талантливых, инициативных и перспективных людей разных возрастов.