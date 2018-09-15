Гражданина Украины проверяют на лихорадку Западного Нила

Киев, , 16:49 — REGNUM В инфекционную реанимацию киевской Александровской клинической больницы госпитализировали мужчину с симптомами, напоминающими лихорадку Западного Нила, сообщил Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины 13 сентября на официальном сайте.

После отдыха на Кипре гражданину Украины поставили диагноз «менингоэнцефалит и лихорадка неизвестного происхождения». Анализ крови показал антитела к вирусу лихорадки Западного Нила.

Специалисты отметили, что угрозы для населения страны нет.

Напомним, 2 сентября Роспотребнадзор предупредил граждан России о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле.

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Отметим, что против этого заболевания вакцины не существует.