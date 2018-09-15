Суббота, 15 Сентября 2018 года
16:56:59 МСК

Гражданина Украины проверяют на лихорадку Западного Нила

Общество

Мужчину госпитализировали в киевскую больницу

Киев, 15 сентября 2018, 16:49 — REGNUM  В инфекционную реанимацию киевской Александровской клинической больницы госпитализировали мужчину с симптомами, напоминающими лихорадку Западного Нила, сообщил Центр общественного здоровья министерства здравоохранения Украины 13 сентября на официальном сайте.

После отдыха на Кипре гражданину Украины поставили диагноз «менингоэнцефалит и лихорадка неизвестного происхождения». Анализ крови показал антитела к вирусу лихорадки Западного Нила.

Специалисты отметили, что угрозы для населения страны нет.

Напомним, 2 сентября Роспотребнадзор предупредил граждан России о вспышке лихорадки Западного Нила в Европе и Израиле.

Читайте также: В Европе и Израиле отмечена вспышка лихорадки Западного Нила

Отметим, что против этого заболевания вакцины не существует.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Профилактика заболеваний
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить