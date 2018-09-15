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Президент Эстонии прибралась в парке Днепропетровска

Общество

Политик призвала сохранить будущее планеты

Днепропетровск, Украина, 15 сентября 2018, 16:03 — REGNUM  В честь Всемирного дня уборки президент Эстонии Керсти Кальюлайд убрала мусор в городском парке Днепропетровска (ныне переименован в Днепр), сообщила политик 15 сентября на своей странице в социальной сети Facebook.

«Я принимаю участие сегодня во Всемирном дне уборки в Днепре, где я помогаю очистить городской парк. Все мы должны сохранить нашу планету для будущих поколений. Все мы можем внести свой вклад сегодня и в другие дни, чтобы сделать нашу окружающую среду более чистой и красивой», — рассказала Керсти Кальюлайд, отметив обилие бутылок от водки и пива, разбросанных в украинском парке.

Напомним, ранее президент Эстонии Керсти Кальюлайд и президент Украины Петр Порошенко договорились вместе противостоять России.

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Отметим, мэр Днепропетровска Борис Филатов считает, что беспредел на Украине можно остановить скорыми безжалостными расправами.

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Политическая жизнь Эстонии
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