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ООН: Украина на 88 месте по уровню жизни

Общество

Специалисты оценили страны по длительности жизни, уровню доходов и образования

ООН: Украина на 88 месте по уровню жизни
Цитата из м/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». Реж. Михаил Цехановский. 1950. СССР
У разбитого корыта

Нью-Йорк, США, 15 сентября 2018, 14:55 — REGNUM  По уровню жизни Украина находится на 88 месте из 189 стран, сообщили 15 сентября эксперты ООН.

Первое место заняла Норвегия, за ней Швейцария, Австралия и Ирландия. Замыкает пятерку стран с наивысшим уровнем жизни Германия.

По данным ООН рейтинг России почти вдвое выше украинского — РФ заняла 49 место, Белоруссия расположилась на 53 месте.

Последнее 189 место занимает западноафриканское государство Нигер.

Рейтинг стран построен по трем критериям: по средней продолжительности жизни в стране, по качеству образования и уровню доходов.

Напомним, 14 августа журнал The Economist опубликовал рейтинг, согласно которому качество жизни в Киеве за пять постмайданных лет ухудшилось на 12,6%. Темпы падения качества жизни в украинской столице выше, чем в Дамаске — столице воюющей Сирии.

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