Ханой призывает Facebook к совместной борьбе с вредоносной информацией

Ханой, , 19:38 — REGNUM В последний день работы WEF ASEAN 2018 премьер-министр Нгуен Суан Фук принял Саймона Милнера, вице-президента по общественной политике в Азии и Тихоокеанском регионе Facebook.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Вьетнамэкспресс», Саймон Милнер заявил, что Facebook готов поддержать Вьетнам в смежных областях в эпоху цифровых технологий, обменявшись с Вьетнамом мнениями по вопросам кибербезопасности.

Представитель Facebook подчеркнул, что кибербезопасность является важным фактором в обеспечении деловых операций, и что компания готова обеспечить защиту личной информации пользователей более 60 миллионов счетов во Вьетнаме.

Премьер-министр дал высокую оценку вкладу компании в развитие цифровой экосистемы Вьетнама и заявил, что Facebook является «лучшим другом» Вьетнама, т.к. соцсетью пользуются очень много вьетнамцев.

Нгуен Суан Фук предложил Facebook регулярно обмениваться информацией с вьетнамскими правительственными органами; вместе решать проблемы, мешающие развитию Вьетнама. Премьер-министр Вьетнама верит, что такое сотрудничество будет также способствовать дальнейшему росту Facebook.

Премьер-министр выступил с идеей, тесного сотрудничества Facebook с министерством информации и коммуникации Вьетнама с целью удалять информацию, которая может нести угрозу национальной безопасности, общественному порядку и мирной жизни граждан Вьетнама.

Во время встречи, исполняющий обязанности министра информации и коммуникаций Нгуен Мань Хунг заявил, что Facebook, как и любое другое предприятие, ведущее бизнес во Вьетнаме, должен соблюдать законы Вьетнама, такие как обязанность платить налоги, обязанность соблюдать требования по обеспечению безопасности и созданию здорового киберпространства в стране.