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Министерство прав человека Пакистана борется за права женщин

Общество

Министерство прав человека Пакистана запустило кампанию по повышению осведомленности женщин об их правах на наследство согласно исламскому праву и Конституции

Министерство прав человека Пакистана борется за права женщин
UK Department for International Development
Пакистанские женщины на выборах

Исламабад, 15 сентября 2018, 20:37 — REGNUM  Министерство прав человека Пакистана запустило кампанию, нацеленную на повышение осведомленности женщин об их правах на наследство по исламскому праву и Конституции страны.

По сообщению пакистанского новостного агентства Dawn, о начале кампании было объявлено на официальной странице правящей партии «Движение за справедливость» в социальной сети «Твиттер». Целью кампании является доведение до сведения женщин Пакистана их прав на наследство согласно статье 23 и 24 Конституции Пакистана, а также законам Шариата.

Согласно официальному заявлению партии «Движение за справедливость», права женщин на наследство стали основой борьбы нового премьер-министра Имран Хана за равенство и справедливость в Пакистане. Кроме начала образовательной кампании, Министерство прав человека открыло специальную горячую линию для того, чтобы женщины могли получить бесплатную правовую консультацию по вопросам наследования.

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Зарубежная хроника
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