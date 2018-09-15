Премьер Индии Моди призвал религиозные общины к единению

Нью-Дели, , 20:14 — REGNUM 14 сентября премьер-министр Нарендра Моди, выступая перед представителями влиятельной секты исмаилитов, одного из течений шиитского ислама, которые называют себя «давуди бохра», представил свою концепцию «Васудхейв Кутумбукам», что переводится с санскрита как «Весь мир — одна семья». Стоит отметить, что премьер-министр Индии сознательно выступал именно перед этой общиной, имеющей влияние как в политической сфере, так и в экономической, не только в Индии и странах Южной Азии, но и за рубежом.

Как сообщает индийское новостное издание «Джагран», в своём выступлении Моди отметил особую роль этой исмаилитской общины в закладывании главных принципов, по которым живет Индия ныне — мир и спокойствие, сосуществование различных конфессий, приверженность истине и патриотизм. Вспомнил Моди и о Махатме Ганди, который поддерживал близкие контакты с представителями не только ислама в целом, но и представителями исмаилитских сект, чья философия основана на необходимости непрерывного поиска истины.

По словам Моди, община давуди бохра уже многое сделала для развития Индии, премьер-министр надеется, что и в дальнейшем, после всеобщих парламентских выборов в 2019 году, все индийские религиозные общины смогут плодотворно работать на благо Индии.