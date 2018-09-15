Суббота, 15 Сентября 2018 года
12:13:08 МСК

В Японии система дистанционного образования будет доступна каждому ученику

Общество

В Японии стала повсеместно использоваться система дистанционного образования для детей, которые по объективным причинам не могут посещать школу

Токио, 15 сентября 2018, 11:19 — REGNUM  Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий объявило, что теперь всем ученикам школ, которые не могут посещать школу из-за болезни или травмы, стало доступно дистанционное образование. Оно подразумевает под собой систему интерактивной связи, позволяющую следить за уроком, слушать учителя и задавать ему вопросы.

По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», такая система была внедрена еще в 2015 году для детей, живущих в отдаленных районах и островах. Однако на тот момент возникали проблемы с технической оснащенностью для проведения подобных видеоконференций. Теперь, когда ИТ-технологии в школах стали более доступными, программа дистанционного образования стала доступна и для детей, которые по уважительным причинам пропускают школу.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Зарубежная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить