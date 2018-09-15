В Японии система дистанционного образования будет доступна каждому ученику

Токио, , 11:19 — REGNUM Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий объявило, что теперь всем ученикам школ, которые не могут посещать школу из-за болезни или травмы, стало доступно дистанционное образование. Оно подразумевает под собой систему интерактивной связи, позволяющую следить за уроком, слушать учителя и задавать ему вопросы.

По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», такая система была внедрена еще в 2015 году для детей, живущих в отдаленных районах и островах. Однако на тот момент возникали проблемы с технической оснащенностью для проведения подобных видеоконференций. Теперь, когда ИТ-технологии в школах стали более доступными, программа дистанционного образования стала доступна и для детей, которые по уважительным причинам пропускают школу.