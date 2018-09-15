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За проведение конкурса «Мисс Гитлер» заблокирован паблик в соцсетях

Общество

Конкурс обнаружила израильская компания, анализирующая онлайн-контент на 15 языках мира

За проведение конкурса «Мисс Гитлер» заблокирован паблик в соцсетях
Иосиф Серебряный. Будь бдительным! (фрагмент). 1941

Москва, 15 сентября 2018, 11:21 — REGNUM  Российский паблик в соцсети «ВКонтакте» был заблокирован за проведение конкурса красоты «Мисс Гитлер», сообщает новостной портал Times of Israel.

Конкурс красоты был устроен в паблике, посвящённом Адольфу Гитлеру и, по замыслам организаторов конкурса, призван был «показать красоту гитлеровской культуры». Девушки публиковали в паблике свои фотографии, на которых они отдают нацистское приветствие, участвуют в неонацистскх маршах или позируют с нацистской атрибутикой.

Кроме того, в комментариях к фотографии участницы писали, почему они «любят и почитают Третий рейх Адольфа Гитлера».

В конкурсе приняли участие как жительницы России, так и гражданки Германии, Израиля, Италии и США. В голосовании приняли участие сотни человек, при этом просмотрены они были тысячами пользователей соцсети.

Конкурс был обнаружен израильской компанией Vocative, которая исследует онлайн-контент на 15 языках. После обнаружения конкурса с администрацией «ВКонтакте» связалась израильская телекомпания Hadashot television news. Администрация соцсети заблокировала страницу с конкурсом с формулировкой «за призывы к насилию».

Напомним, в 2014 году компанией Vocative также был обнаружен аналогичный конкурс, организованный в той же соцсети.

Также напомним, что в России запрещена нацистская символика и атрибутика, а также символика экстремистских организаций За публичную организацию и пропаганду такой символсики предусмотрено административное наказание.

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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