В южнокорейских школах запретят продажу кофе

Сеул, , 11:13 — REGNUM С 14 сентября в школах Южной Кореи запрещена продажа кофе и напитков, содержащих кофеин. Запрет распространяется на младшие, средние и старшие классы.

По информации южнокорейского новостного агентства YTN, меры направлены на защиту здоровья детей. В связи с новым запретом, из школ уберут вендинговые автоматы, торгующие содержащими кофеин напитками. Ранее также была остановлена продажа газированных напитков, молочных продуктов, фруктов и овощей.

Отмечается, что кофе пользуется большой популярностью среди учеников средних и старших классов, которые пьют его, чтобы, как им кажется, учиться лучше. Однако зачастую неумеренное потребление приводит к проблемами со здоровьем.