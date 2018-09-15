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В южнокорейских школах запретят продажу кофе

Общество

Под запрет попадут также напитки, содержащие кофеин

В южнокорейских школах запретят продажу кофе
Рой Лихтенштейн. Чашка кофе (фрагмент). 1961

Сеул, 15 сентября 2018, 11:13 — REGNUM  С 14 сентября в школах Южной Кореи запрещена продажа кофе и напитков, содержащих кофеин. Запрет распространяется на младшие, средние и старшие классы.

По информации южнокорейского новостного агентства YTN, меры направлены на защиту здоровья детей. В связи с новым запретом, из школ уберут вендинговые автоматы, торгующие содержащими кофеин напитками. Ранее также была остановлена продажа газированных напитков, молочных продуктов, фруктов и овощей.

Отмечается, что кофе пользуется большой популярностью среди учеников средних и старших классов, которые пьют его, чтобы, как им кажется, учиться лучше. Однако зачастую неумеренное потребление приводит к проблемами со здоровьем.

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Зарубежная хроника
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