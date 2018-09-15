Снимок «невидимого автомобиля» удивл пользователей сети

Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Фотоснимок «невидимого» автомобиля выложил в сеть пользователь под ником u/Tittzoна на американском портале Reddit.

По словам пользователя, чёрный автомобиль стал как зеркало после мойки. На фото автомобиль сложно разглядеть, на первый взгляд кажется, что его попросту нет. Выложивший фото утверждает, что благодаря тщательной мойке покрытие автомобиля превратилось в зеркало и стало отражать окружающий ландшафт.

Снимок сразу же стал «вирусным» и вызвал массу споров и предположений среди пользователей сети. Многие сомневаются в подлинности снимка, утверждая, что подобный эффект — лишь следствие хорошего владения графическим редактором Photoshop и требуют фото автомобиля с другого ракурса. Некоторые же пользователи, включив воображение, уверяют, что данный эффект является некой секретной технологией, которую разрабатывают американские военные.

Часть пользователей восхищается качеством мойки и спрашивают, какое средство было использовано автором снимка при полировке автомобиля.

Пользователи окрестили автомобиль «машиной Хищника» — с отсылкой к герою фильма «Хищник», где инопланетянин мог становиться практически невидимым.

Напомним, что портал Reddit очень популярен у пользователей в США. Портал представляет собой смесь новостей обо всём на свете, от комментариев профессионалов по различным вопросам до шуточных фотографий и розыгрышей.