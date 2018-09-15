Cуд обязал главу Cirque du Soleil заплатить $20 млн налогов за полет на МКС

Оттава, , 08:17 — REGNUM Налоговый суд Канады постановил взыскать с основателя компании Cirque du Soleil Ги Лалиберте налог в размере более $20 млн за его туристический полет на Международную космическую станцию в 2009 году. Об этом накануне, 14 сентября, сообщает телеканал CTV.

Лалиберте стал первым космическим туристом из Канады. Полет на МКС обошелся ему в $41,8 млн, однако хитрый предприниматель возместил практически всю сумму, так как космосе он якобы выполнял благотворительную миссию.

Кроме того, Лалиберте претендовал на налоговые льготы, так как во время полета рекламировал Cirque du Soleil и выход его компании на российский рынок.

Но Налоговый суд Канады с доводами Лалиберте не согласился и в своем вердикте признал полет на МКС «личным путешествием с элементами деловой поездки». Только 10% расходов на полет Лалиберте на МКС суд признал относящимися к рекламной компании цирка и благотворительной деятельности. В связи с этим предприниматель должен выплатить более $20 млн налогов.

Будит ли Лалиберте подавать апелляцию на решение Налогового суда Канады пока не известно.