По-летнему тёплая суббота ожидается в Москве

Москва, , 08:08 — REGNUM Тёплую солнечную погоду без осадков прогнозирует в субботу, 15 сентября, в Москве и области Гидрометцентр.

В субботний день в столице ожидается солнечная малооблачная погода, без осадков. Температура воздуха прогреется до 23 градусов тепла при переменном ветре силой от 2 до 7 м/сек. Атмосферное давление составит 751 мм рт. ст.

Ночью субботы будет облачно, на большей части Московской области ожидаются осадки. Температура снизится до 10…12 градусов тепла.

В воскресенье 16 сентября в Москве похолодает, до 17…19 градусов тепла, будет облачно, местами ожидается дождь. Ветер усилится до 5−10 м/сек, возможны порывы до 15 м/сек. Атмосферное давление в регионе снизится до 743 мм рт. ст.

Как сообщалось ранее, в Московской области ещё сутки, до 16 сентября, будет сохранятся высокий «жёлтый» уровень пожарной опасности.