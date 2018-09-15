Житель уральского Снежинска поплатился за запуск беспилотника

Снежинск, Челябинская область, , 05:43 — REGNUM Штраф размеров три тысячи рублей заплатит житель города Снежинска (ЗАТО, Челябинская область) за несанкционированный запуск беспилотника над городом, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Уточняется, что нарушение житель Снежинска допустил в июле 2018 года. Между тем запуск дронов над закрытыми городами должен быть обоснован и подкреплен соответствующим разрешением — согласно российскому законодательству.

«Постановлением Управления государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Уральскому федеральному округу Ространснадзора гражданину назначено наказание в виде административного штрафа в размере 3000 рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, штрафы от тысячи до 50 тысяч рублей за запуск незарегистрированных дронов могут быть введены в России.

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