Лавров ответил на вопрос о Сенцове, который «может умереть»

Берлин, , 04:32 — REGNUM Осужденный в России украинский террорист Олег Сенцов находится под постоянным наблюдением врачей, заявил журналистам российский министр иностранных дел Сергей Лавров в Берлине.

Лаврова на пресс-конференции, которая состоялась по итогам его переговоров с германским министром Хайко Маасом, спросили, в чем «решение проблемы Сенцова, чтобы не произошло самое худшее, и режиссер не умер». Российский министр напомнил, что Сенцов осужден за терроризм, и Киев это признает.

«Он находится под постоянным наблюдением врачей», — сказал Лавров.

Российский министр отметил, что в России есть законодательные процедуры, которые в таких случаях применяются.

«Все, кто беспокоится о его судьбе, об этом осведомлены. Об этом шла, в частности, речь на недавней встрече в Мезеберге между президентом России Владимиром Путиным и канцлером Германии Ангелой Меркель», — добавил Лавров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Сенцов в мае объявил голодовку, требуя от российских властей освободить 64 украинских «политзаключенных». Он находится в отдельной камере, за его состоянием следят врачи.

«Голодая», Сенцов принимает питательную лечебную смесь и препараты, поддерживающие работу сердечно-сосудистой и нервной систем.

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