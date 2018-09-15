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Москвичам будут напоминать о фестивале «Круг света» каждый вечер

Общество

На Новом Арбате появится логотип фестиваля

Москва, 15 сентября 2018, 04:09 — REGNUM  На улице Новый Арбат в столице будут каждый вечер включать тематическую подсветку с логотипом фестиваля «Круг света», заявил журналистам заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Как отметил Бирюков, подсветку будут включать каждый вечер в 18:45 по местному времени и выключать в полночь с 21 по 25 сентября. Также его ведомство планирует своевременно отключить установки наружного освещения в местах проведения фестиваля.

Напомним, международный фестиваль «Круг света» пройдет в Москве на семи площадках. Фестиваль будет проводиться с 21 по 25 сентября, представления жители и гости столицы смогут смотреть ежедневно с 19:30 до 23:00 по московскому времени.

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