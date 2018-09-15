Нарендра Моди даст старт новому движению за чистую Индию

Нью-Дели, , 00:21 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил о том, что с 15 сентября по 2 октября этого года пройдет новая кампания за чистую Индию под названием «На службе чистоты» («Сваччхта хи сева»). Данное мероприятие приурочено к 150-летней годовщине со дня рождения Махатмы Ганди, одного из наиболее выдающихся лидеров и идеологов движения за независимость Индии от Великобритании.

Старт кампании «Сваччхта хи сева» будет дан 15 сентября в 9:30 утра. По информации индийского новостного издания «Джагран», в рамках данного мероприятия премьер-министр Индии Нарендра Моди пообщается с активистами, внесшими существенный вклад в борьбу за чистоту индийских городов, а также лично примет участие в уборке улиц и площадей. В своем видеообращении, опубликованном в Твиттере, он подчеркнул, что участие в кампании за чистую Индию является лучшим способом отдать дань уважения Махатме Ганди, которого индийцы почитают как отца нации.